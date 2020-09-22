Источник: «Атлетико» и «Барселона» согласовали трансфер Луиса Суареса

Мадридский «Атлетико» согласовал с «Барселоной» трансфер уругвайского нападающего Луиса Суареса, сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в «Твиттере».



По информации источника, сегодня, 22 сентября, стороны провели встречу, во время которой были согласованы все детали сделки. В ближайшее время Суарес станет игроком мадридского клуба.



Напомним, главным претендентом на Суареса некоторое время был «Ювентус», однако впоследствии Луис приостановил переговоры с туринским клубом, а на днях было объявлено, что переход не состоится.

Суарес выступает в составе «Барселоны» с 2014 года. В сезоне-2019/2020 33-летний уругвайский форвард принял участие в 36 матчах во всех турнирах на клубном уровне, забил 21 мяч и отдал 10 результативных передач. Контракт игрока с «Барселоной» действует до лета 2021 года.