Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Источник: «Атлетико» и «Барселона» согласовали трансфер Луиса Суареса

Источник: «Атлетико» и «Барселона» согласовали трансфер Луиса Суареса
Футбол / Испания 0

Мадридский «Атлетико» согласовал с «Барселоной» трансфер уругвайского нападающего Луиса Суареса, сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в «Твиттере».

По информации источника, сегодня, 22 сентября, стороны провели встречу, во время которой были согласованы все детали сделки. В ближайшее время Суарес станет игроком мадридского клуба.

Напомним, главным претендентом на Суареса некоторое время был «Ювентус», однако впоследствии Луис приостановил переговоры с туринским клубом, а на днях было объявлено, что переход не состоится.

Суарес выступает в составе «Барселоны» с 2014 года. В сезоне-2019/2020 33-летний уругвайский форвард принял участие в 36 матчах во всех турнирах на клубном уровне, забил 21 мяч и отдал 10 результативных передач. Контракт игрока с «Барселоной» действует до лета 2021 года.

Луис Суарес прибыл на тренировку «Барселоны». Сообщалось, что он договорился об уходе
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020