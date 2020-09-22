Дубль и две голевые передачи Ярмоленко помогли «Вест Хэму» разгромить «Халл» в Кубке лиги

В матче 3-го раунда Кубка английской лиги «Вест Хэм Юнайтед» со счётом 5:1 разгромил «Халл Сити». Встреча состоялась в Лондоне на стадионе «Олимпийский». Обслуживала матч бригада арбитров во главе с Саймоном Хупером, ассистировали судьи на линиях Дэниел Робатан и Николас Хоптон.
Счёт был открыт в первом тайме — на 18-й минуте автором забитого мяча стал Роберт Снодграсс, ему ассистировал Андрей Ярмоленко. В концовке тайма преимущество лондонского клуба увеличил Себастьян Аллер с передачи Ярмоленко. На 56-й минуте счёт до крупного довёл Ярмоленко, реализовав 11-метровый. На 70-й минуте разрыв в счёте сократил Маллик Уилкс с передачи Джоша Мадженниса. В компенсированное время четвёртый гол забил Аллер с паса Мануэля Лансини. Окончательный счёт установил Ярмоленко с передачи Фелипе Андерсона.
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