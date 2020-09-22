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Дубль и две голевые передачи Ярмоленко помогли «Вест Хэму» разгромить «Халл» в Кубке лиги

Дубль и две голевые передачи Ярмоленко помогли «Вест Хэму» разгромить «Халл» в Кубке лиги
Футбол / Англия 0

В матче 3-го раунда Кубка английской лиги «Вест Хэм Юнайтед» со счётом 5:1 разгромил «Халл Сити». Встреча состоялась в Лондоне на стадионе «Олимпийский». Обслуживала матч бригада арбитров во главе с Саймоном Хупером, ассистировали судьи на линиях Дэниел Робатан и Николас Хоптон.

Счёт был открыт в первом тайме — на 18-й минуте автором забитого мяча стал Роберт Снодграсс, ему ассистировал Андрей Ярмоленко. В концовке тайма преимущество лондонского клуба увеличил Себастьян Аллер с передачи Ярмоленко. На 56-й минуте счёт до крупного довёл Ярмоленко, реализовав 11-метровый. На 70-й минуте разрыв в счёте сократил Маллик Уилкс с передачи Джоша Мадженниса. В компенсированное время четвёртый гол забил Аллер с паса Мануэля Лансини. Окончательный счёт установил Ярмоленко с передачи Фелипе Андерсона.

Англия - Кубок лиги. 3-й раунд
22 сентября 2020, вторник. 21:30 МСК
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Окончен
5 : 1
Халл Сити
Кингстон-апон-Халл
1:0 Снодграсс – 18'   2:0 Аллер – 45'   3:0 Ярмоленко – 56' (пен)   3:1 Уилкс – 70'   4:1 Аллер – 90+1'   5:1 Ярмоленко – 90+2'
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