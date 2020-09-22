«Ред Булл Зальцбург» обыграл «Маккаби» в квалификации Лиги чемпионов
В первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов израильский «Маккаби» из Тель-Авива со счётом 1:2 проиграл австрийскому «Ред Булл Зальцбург». Встреча состоялась в Тель-Авиве на стадионе «Блюмфильд». Обслуживала матч бригада арбитров во главе с Майклом Оливером, ассистировали судьи на линиях Стюарт Бёрт и Саймон Беннетт.
Счёт был открыт в начале матча — на 9-й минуте автором забитого мяча стал Дан Битон, ему ассистировал Эйлон Алмог. В начале второго тайма равновесие восстановил Доминик Собослаи, реализовав 11-метровый. На 57-й минуте австрийский клуб вывел вперёд Масая Окугава с передачи Секу Койта.
В другом первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов чешская «Славия» сыграла вничью с датским «Мидтьюлланном» со счётом 0:0.
Лига чемпионов. Раунд плей-офф. 1-й матч
22 сентября 2020, вторник. 22:00 МСК
Маккаби Т-А
Тель-Авив, Израиль
Окончен
1 : 2
Ред Булл Зальцбург
Зальцбург, Австрия
1:0 Битон – 9' 1:1 Собослаи – 49' (пен) 1:2 Окугава – 57'
- 23 сентября 2020
-
00:12
-
00:07
- 22 сентября 2020
-
23:52
-
23:50
-
23:35
-
23:30
-
23:23
-
23:15
-
23:12
-
22:49
-
22:40
-
22:37
-
22:35
-
22:29
-
22:20
-
22:09
-
22:02
-
21:51
-
21:44
-
21:36
-
21:34
-
21:20
-
21:06
-
20:58
-
20:49
-
20:29
-
20:06
-
20:03
-
19:51
-
19:51
-
19:34
-
19:33
-
19:22
-
19:14
-
19:01
Партнерский контент