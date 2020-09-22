«Ред Булл Зальцбург» обыграл «Маккаби» в квалификации Лиги чемпионов

В первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов израильский «Маккаби» из Тель-Авива со счётом 1:2 проиграл австрийскому «Ред Булл Зальцбург». Встреча состоялась в Тель-Авиве на стадионе «Блюмфильд». Обслуживала матч бригада арбитров во главе с Майклом Оливером, ассистировали судьи на линиях Стюарт Бёрт и Саймон Беннетт.

Счёт был открыт в начале матча — на 9-й минуте автором забитого мяча стал Дан Битон, ему ассистировал Эйлон Алмог. В начале второго тайма равновесие восстановил Доминик Собослаи, реализовав 11-метровый. На 57-й минуте австрийский клуб вывел вперёд Масая Окугава с передачи Секу Койта.

В другом первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов чешская «Славия» сыграла вничью с датским «Мидтьюлланном» со счётом 0:0.