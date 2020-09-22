«Краснодар» обыграл ПАОК в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов
В первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов «Краснодар» принимал греческий ПАОК. Встреча прошла на стадионе ФК «Краснодар» и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.
На 7-й минуте главный арбитр встречи Клеман Турпен назначил пенальти в ворота «Краснодара». Исполнять 11-метровый удар пошёл полузащитник ПАОКа Димитриос Пелькас, однако вратарь «быков» Матвей Сафонов сумел отразить удар. На 32-й минуте Пелькас открыл счёт. Через 6 минут шведский полузащитник «Краснодара» Виктор Классон реализовал 11-метровый удар и сравнял счёт. Во втором тайме, на 70-й минуте, французский хавбек Реми Кабелла вывел «быков» вперёд в счёте.
Ответная встреча ПАОК и «Краснодара» пройдёт 30 сентября на стадионе «Тумба» в Салониках (Греция).
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