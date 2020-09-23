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«Манчестер Юнайтед» разгромил «Лутон» в Кубке лиги

«Манчестер Юнайтед» разгромил «Лутон» в Кубке лиги
Футбол / Англия 0

В матче 3-го раунда Кубка лиги «Манчестер Юнайтед» разгромил «Лутон» со счётом 3:0. Встреча состоялась в Лутоне на стадионе «Кенилворт Роуд». Обслуживала матча бригада арбитров во главе с Тимом Робинсоном, ассистировали судьи на линиях Ли Винамор и Эндрю Фокс.

Счёт был открыт в концовке первого тайма — на 44-й минуте автором забитого мяча стал Хуан Мата, который реализовал 11-метровый. В конце матча второй гол забил Маркус Рашфорд с передачи Мэйсона Гринвуда. Окончательный счёт в компенсированное время установил Гринвуд с паса Бруну Фернандеша.

В следующем раунде Кубка лиги «Манчестер Юнайтед» встретится с победителем пары «Престон Норт Энд» — «Брайтон энд Хоув Альбион».

«Манчестер Юнайтед» является пятикратным обладателем Кубка английской лиги. Столько же титулов у «Астон Виллы» и «Челси». Чаще трофей выигрывали «Ливерпуль» (8) и «Манчестер Сити» (7).

Англия - Кубок лиги. 3-й раунд
22 сентября 2020, вторник. 22:15 МСК
Лутон Таун
Лутон
Окончен
0 : 3
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0:1 Мата – 44' (пен)   0:2 Рашфорд – 88'   0:3 Гринвуд – 90+2'
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