«Манчестер Юнайтед» разгромил «Лутон» в Кубке лиги

В матче 3-го раунда Кубка лиги «Манчестер Юнайтед» разгромил «Лутон» со счётом 3:0. Встреча состоялась в Лутоне на стадионе «Кенилворт Роуд». Обслуживала матча бригада арбитров во главе с Тимом Робинсоном, ассистировали судьи на линиях Ли Винамор и Эндрю Фокс.
Счёт был открыт в концовке первого тайма — на 44-й минуте автором забитого мяча стал Хуан Мата, который реализовал 11-метровый. В конце матча второй гол забил Маркус Рашфорд с передачи Мэйсона Гринвуда. Окончательный счёт в компенсированное время установил Гринвуд с паса Бруну Фернандеша.
В следующем раунде Кубка лиги «Манчестер Юнайтед» встретится с победителем пары «Престон Норт Энд» — «Брайтон энд Хоув Альбион».
«Манчестер Юнайтед» является пятикратным обладателем Кубка английской лиги. Столько же титулов у «Астон Виллы» и «Челси». Чаще трофей выигрывали «Ливерпуль» (8) и «Манчестер Сити» (7).
- 23 сентября 2020
-
00:12
-
00:07
- 22 сентября 2020
-
23:52
-
23:50
-
23:35
-
23:30
-
23:23
-
23:15
-
23:12
-
22:49
-
22:40
-
22:37
-
22:35
-
22:29
-
22:20
-
22:09
-
22:02
-
21:51
-
21:44
-
21:36
-
21:34
-
21:20
-
21:06
-
20:58
-
20:49
-
20:29
-
20:06
-
20:03
-
19:51
-
19:51
-
19:34
-
19:33
-
19:22
-
19:14
-
19:01