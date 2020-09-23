«Манчестер Юнайтед» разгромил «Лутон» в Кубке лиги

В матче 3-го раунда Кубка лиги «Манчестер Юнайтед» разгромил «Лутон» со счётом 3:0. Встреча состоялась в Лутоне на стадионе «Кенилворт Роуд». Обслуживала матча бригада арбитров во главе с Тимом Робинсоном, ассистировали судьи на линиях Ли Винамор и Эндрю Фокс.

Счёт был открыт в концовке первого тайма — на 44-й минуте автором забитого мяча стал Хуан Мата, который реализовал 11-метровый. В конце матча второй гол забил Маркус Рашфорд с передачи Мэйсона Гринвуда. Окончательный счёт в компенсированное время установил Гринвуд с паса Бруну Фернандеша.

В следующем раунде Кубка лиги «Манчестер Юнайтед» встретится с победителем пары «Престон Норт Энд» — «Брайтон энд Хоув Альбион».

«Манчестер Юнайтед» является пятикратным обладателем Кубка английской лиги. Столько же титулов у «Астон Виллы» и «Челси». Чаще трофей выигрывали «Ливерпуль» (8) и «Манчестер Сити» (7).