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Мостовой: ПАОК переигрывал «Краснодар» и не заслуживал поражения

Мостовой: ПАОК переигрывал «Краснодар» и не заслуживал поражения
Футбол / Лига чемпионов 0

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал результат первого матча раунда плей-офф Лиги чемпионов «Краснодар» — ПАОК (2:1).

«Хорошо, что выиграли. ПАОК – крепкая команда, они не заслуживали поражения в матче с «Краснодаром». Моменты у них были, защитник их смешно пенальти в свои ворота придумал, да и в концовке минут 10-15 ПАОК держал всё в своих руках. Хорошо, что всё так закончилось, ПАОК переигрывал нашу команду. А матч был ничейный.

Первый их пенальти смешной, зачем их защитник падал в ноги игроку «Краснодару»? В гостях у них помощников не будет, это тоже плюс – трибуны будут пустые. Можно поймать их на контратаках, главное – забить», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

«Краснодар» обыграл ПАОК в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов
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