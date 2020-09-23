Мостовой: ПАОК переигрывал «Краснодар» и не заслуживал поражения

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал результат первого матча раунда плей-офф Лиги чемпионов «Краснодар» — ПАОК (2:1).

«Хорошо, что выиграли. ПАОК – крепкая команда, они не заслуживали поражения в матче с «Краснодаром». Моменты у них были, защитник их смешно пенальти в свои ворота придумал, да и в концовке минут 10-15 ПАОК держал всё в своих руках. Хорошо, что всё так закончилось, ПАОК переигрывал нашу команду. А матч был ничейный.



Первый их пенальти смешной, зачем их защитник падал в ноги игроку «Краснодару»? В гостях у них помощников не будет, это тоже плюс – трибуны будут пустые. Можно поймать их на контратаках, главное – забить», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.