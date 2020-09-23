«Спартак» оспорит решение РФС о штрафе Федуна в Спортивном арбитражном суде

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал решение Российского футбольного союза об отмене апелляции московского клуба по поводу штрафа, наложенного на владельца красно-белых Леонида Федуна за высказывание о снятии команды с чемпионата России.

«У меня сомнений не было, что такое решение будет. Дальше пойдем в CAS», — приводит слова Газизова ТАСС.

Напомним, гнев Федуна вызвало судейство в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Сочи» (2:2). В ворота московского клуба было назначено два одиннадцатиметровых, второй из которых впоследствии был признан назначенным ошибочно. После матча Федун заявил, что собирается снять «Спартак» с чемпионата России. Через несколько дней владелец красно-белых сообщил, что клуб продолжит выступать в РПЛ.