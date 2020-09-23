«Ювентус» объявил о переходе Альваро Мораты на правах аренды
Туринский «Ювентус» на официальном сайте объявил о переходе нападающего «Атлетико» Альваро Мораты на правах аренды. Арендное соглашение 27-летнего испанского футболиста рассчитано на один сезон с возможностью продления ещё на один год.
Ранее появилась информация, что итальянский клуб арендует футболиста за € 9 млн. Напомним, что форвард уже выступал за «Ювентус» с 2014 по 2016 год.
Мората перешёл в «Атлетико» в январе 2019 года из «Челси» на правах аренды за € 7 млн. Летом 2020 года «матрасники» выкупили форварда. Сумма трансфера составила € 56 млн. В минувшем сезоне Мората принял участие в 34 матчах чемпионата Испании, в которых забил 12 голов и отдал 2 результативные передачи. Контракт игрока с «Атлетико» действует до лета 2023 года.
Стала известна зарплата Альваро Мораты в «Ювентусе»
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