Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Ювентус» объявил о переходе Альваро Мораты на правах аренды

«Ювентус» объявил о переходе Альваро Мораты на правах аренды
Футбол / Испания 0

Туринский «Ювентус» на официальном сайте объявил о переходе нападающего «Атлетико» Альваро Мораты на правах аренды. Арендное соглашение 27-летнего испанского футболиста рассчитано на один сезон с возможностью продления ещё на один год.

Ранее появилась информация, что итальянский клуб арендует футболиста за € 9 млн. Напомним, что форвард уже выступал за «Ювентус» с 2014 по 2016 год.

Мората перешёл в «Атлетико» в январе 2019 года из «Челси» на правах аренды за € 7 млн. Летом 2020 года «матрасники» выкупили форварда. Сумма трансфера составила € 56 млн. В минувшем сезоне Мората принял участие в 34 матчах чемпионата Испании, в которых забил 12 голов и отдал 2 результативные передачи. Контракт игрока с «Атлетико» действует до лета 2023 года.

Стала известна зарплата Альваро Мораты в «Ювентусе»
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020