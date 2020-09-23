Матвей Сафонов: не переживал, когда в ворота «Краснодара» назначили пенальти

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов прокомментировал победу команды в первом матче квалификационного раунда плей-офф Лиги чемпионов с ПАОКом (2:1).

«Я не переживал, когда в наши ворота назначили пенальти, ведь это начало игры, всё может поменяться. Мне повезло, отбил. Готовился прыгнуть в угол, но поздно оттолкнулся, успел среагировать на удар по центру.



Главное — выиграть любой матч, тогда никакие голы считаться не будут. Ничего страшного в том, что пропустили, мы проигрывали 0:1, но добились победы. Только радостные эмоции за команду, но противостояние состоит из двух матчей, будем готовиться к следующей игре.



Пустые трибуны? Мы все понимаем ситуацию в мире, стране. Думаю, каждый болельщик сидел у телевизора и болел из своего дома, и мы понимаем всю ответственность. У нас есть желание выигрывать и проходить дальше. Сделали один шаг, осталось сделать второй», — приводит слова Сафонова ТАСС.