Капитан ПАОК — о матче с «Краснодаром»: мы не заслужили поражения

Капитан греческого ПАОК Димитрис Пелькас прокомментировал поражение своей команды в матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов с «Краснодаром» (1:2).
«Мы не заслужили поражения. Двухматчевые противостояния нужно проводить с ясным разумом, чтобы не допускать глупые ошибки. ПАОК будет много работать и сделает всё, чтобы исправить ситуацию. Мы заинтересованы в том, чтобы пробиться в групповой этап Лиги чемпионов. Это наша цель, потому что нам это никогда раньше не удавалось», — приводит слова Пелькаса официальный сайт УЕФА.
Как и ПАОК, «Краснодар» ни разу в своей истории не выступал в групповом этапе Лиги чемпионов. В сезоне-2019/2020 «быки» сенсационно обыграли в третьем квалификационном раунде португальскому «Порту», но уступили в раунде плей-офф греческому «Олимпиакосу».
Ответный матч с ПАОК состоится в Греции 30 сентября.
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