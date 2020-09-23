Сафонов: в эпизоде с пенальти мне повезло

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов прокомментировал победу своей команды над ПАОК в первом матче раунда плей-офф квалилификации Лиги чемпионов.
«Сегодня получилась достаточно тяжёлая игра. На мой взгляд, мы проделали огромный объём работы. Мы добились положительного результата за счёт желания и самоотдачи.
Что касается эпизода с пенальти, считаю, сегодня мне отчасти повезло. Я уже стал заваливаться в угол в момент удара, повезло, что успел остаться и отразить удар. Думаю, сегодня это чистое везение.
Мне показалось, что в какой-то момент у нас были небольшие проблемы с выходом из обороны, были мелкие ошибки. Думаю, это переживания по поводу ответственности и серьёзности матча. Все ребята справились, я не вижу больших проблем. Я не заметил грубых ошибок, никто сильно не выпадал из игры. Если и были какие-то помарки, то мы совместно достойно исправляли их», — передаёт слова Сафонова корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.
Ответный матч между «Краснодаром» и ПАОК пройдёт 30 сентября.
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