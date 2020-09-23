Мусаев: шансы на выход в групповой турнир ЛЧ — 50 на 50

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал победу своей команды в первом матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов с греческим ПАОК (2:1).

«Мы хорошо поработали, перед перерывом удалось быстро сравнять счёт. Во втором тайме игра стала менее открытой, но нам удалось выиграть. Шансы 50 на 50, всё решится в Греции. Ребята оставили все силы на поле. В раздевалке была абсолютная тишина, потому что все были опустошены. В Лиге чемпионов иначе не бывает. Конечно, жаль, что пропустили дома, но радует, что проявили характер», — приводит слова Мусаева официальный сайт УЕФА.

Как и ПАОК, «Краснодар» ни разу в своей истории не выступал в групповом этапе Лиги чемпионов. В сезоне-2019/2020 «быки» сенсационно обыграли в третьем квалификационном раунде португальскому «Порту», но уступили в раунде плей-офф греческому «Олимпиакосу». Ответный матч с ПАОК состоится в Греции 30 сентября.