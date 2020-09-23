Сульшер — после победы над «Лутоном» в Кубке лиги: вратарь Хендерсон хорошо поработал

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал победу своей команды над «Лутоном» (3:0) в матче Кубка английской лиги.

«Мы прошли дальше – это сейчас самое важное. Есть сразу несколько положительных моментов. Голкипер Дин Хендерсон сделал свою работу, сыграл очень хорошо. Да, это то, что иногда вынуждены делать наши вратари. Нужно спасать, когда это необходимо. Давид Де Хеа спасал нас годами, Хендерсон спасал нас сегодня. Мы идём вперёд день ото дня, идем матч за матчем. Сегодня я не хотел давать больше игрового времени Бруну Фернандешу, Маркусу Рэшфорду и Мэйсону Гринвуду, потому что завтра у нас тяжёлый день», — приводит слова Сульшера ВВС.

Действующим обладателем Кубка английской лиги является «Манчестер Сити».