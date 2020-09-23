«Краснодар» провёл 100-й матч под руководством Мусаева. Больше только у Кононова

В первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов «Краснодар» принимал греческий ПАОК. Встреча прошла на стадионе ФК «Краснодар» и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

Этот матч стал для «Краснодара» 100-м под руководством главного тренера Мурада Мусаева, сообщается на официальном сайте клуба. Мусаев второй из всех главных тренеров в истории клуба достиг этого рубежа. В этих встречах чёрно-зеленые одержали 49 побед, 25 раз сыграли вничью и потерпели 26 поражений. Больше всего матчей «Краснодар» провёл под руководством Олега Кононова (131), одержав 72 победы 31 раз сыграв вничью и 28 раз проиграв.

Ответная встреча между ПАОКом и «Краснодаром» пройдёт 30 сентября на стадионе «Тумба» в Салониках (Греция).