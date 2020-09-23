Агент: «Реал» должен целовать пол, по которому ходит Бэйл

Джонатан Барнетт, агент нападающего «Тоттенхэм Хотспур» Гарета Бэйла, раскритиковал «Реал» за отношение к валлийцу.
«У нас были другие клубы, возможно, более крупные, чем «Тоттенхэм», которые были заинтересованы, но ему пришлось довольствоваться тем, куда он пошёл. Все были согласны с тем, что его карьера в« Реале» окончена, так что это было довольно легко принять. Это было столкновение личностей, отсутствие поддержки. Много разных вещей. Для человека, который так же хорошо выступил в «Реале», он не получил заслуженного уважения, и это было большой проблемой. «Реал» должен целовать пол, по которому ходит Бэйл», — приводит слова Барнетта The Telegraph.
Бэйл перешёл в «Реал» из «Тоттенхэма» летом 2013 года. Сумма трансфера составила € 101 млн. В прошлом сезоне 31-летний валлийский форвард принял участие в 16 матчах чемпионата Испании (12 — в основном составе), в которых забил 2 мяча и отдал 2 результативные передачи. Контракт футболиста с мадридским клубом действует до лета 2022 года.
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