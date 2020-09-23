Источник: Франк де Бур подпишет контракт со сборной Нидерландов до 2022 года

Франк де Бур станет новым тренером национальной команды Нидерландов, сообщает The Telegraph.

По данным источника, стороны договорились о заключении контрактного соглашения до 2022 года. Напомним, пост главного тренера сборной Нидерландов стал вакантным после того, как команду покинул Рональд Куман, возглавивший «Барселону».

Последним клубом де Бура был «Атланта Юнайтед», который он оставил в июле этого года. Ранее специалист работал в таких клубах, как амстердамский «Аякс», миланский «Интер» и «Кристал Пэлас», а также был ассистентом главного тренера в национальной команде Нидерландов. Под руководством де Бура «Аякс» становился чемпионом Нидерландов (сезоны 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014) и обладателем Суперкубка страны (2013).