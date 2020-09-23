Серхи Роберто рассказал о тренировках «Барселоны» под руководством Кумана

Защитник «Барселоны» Серхи Роберто рассказал о тренировках команды под руководством Рональда Кумана.
«Он заставил нас много работать, тренировки были очень долгими. Мы работаем очень хорошо. Он ясно говорит игрокам, и это хорошо для команды. Я полностью доверяю тренеру и всем футболистам. Месси? Я думал так же, как и все каталонцы, что Месси не покинет нас. Я не могу представить «Барселону» без Месси, и я скрестил пальцы, чтобы он остался. Я вижу, что он очень хорошо тренируется. Он очень профессиональный игрок, и я не сомневаюсь, что он всегда полностью будет выкладываться за клуб», — приводит слова Роберто Marca.
17 августа «Барселона» объявила, что Сетьен отправлен в отставку. 19 августа Рональд Куман был представлен в качестве нового главного тренера «Барселоны». В первом официальном матче в сезоне-2020/2021 сине-гранатовые встретятся с «Вильярреалом». Точное время встречи пока неизвестно.
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