Луческу: на решающей стадии Лиги чемпионов главный приоритет — однозначно результат

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Гентом» в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов.



«Нельзя забывать, что противостояние состоит из двух матчей. Мои три главных принципа в работе: создать боеспособную команду, поставить ей игру, а затем добиваться с ней результатов. Но когда мы говорим о такой стадии Лиги чемпионов, главный приоритет – однозначно результат.



Что касается первого матча, который состоится завтра, я готовлю команду ко всем возможным сценариям, которые могут сложиться на поле. Ведь не мы одни играем, есть ещё и соперник. Поэтому сложно предугадать, как завтра будет складываться матч.



Прежде всего хочу отметить, что «Гент» – очень хорошая команда. Они сменили двух тренеров за короткий период. Это сложно для любой команды. То, что «Гент» стартовал не лучшим образом в чемпионате и в команде появилось много новых игроков и столько же ушло, ни о чём не говорит.



Конечно, для тренера это всегда тяжело. Но в любом случае «Гент» – это серьезный соперник. Он доказал это двумя победами в последних матчах – над Мускроном» и «Рапидом», которые мы анализировали», – цитирует Луческу пресс-служба УЕФА.

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