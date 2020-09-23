Василий Уткин: не усматриваю в камбэке «Краснодара» триумфа воли

Известный блогер Василий Уткин прокомментировал победу «Краснодара» в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов с ПАОКом (2:1).
«Что ж, мой скепсис в отношении «Краснодара» после победы над «Химками» с ненужным, как и сами «Химки», счётом 7:2 напрямую не подтвердился. Я этому рад. Тем не менее я не усматриваю в камбэке «Краснодара» триумфа воли. С «Химками» в известном смысле тоже был камбэк – после того как Аршак Корян (мне очень нравится этот футболист) сделал в первом тайме дубль и сравнял счёт с 0:2. Это не воля – я говорю о приоритетной составляющей и только. Это хорошая физика. Заслуживает одобрения.
В остальном я считаю большой удачей, что отыгрываться пришлось с 0:1, а не с 0:2. По логике вещей, именно так должно было быть, ведь ПАОК не забил пенальти. «Краснодар» не начал играть с первых минут. Это исключительно вопрос концентрации. А всё, что про концентрацию, – это всё про эмоции. Может быть, и растраченные попусту, а может быть, почему нет – это иная форма непрофессионализма. Поболеем за «Краснодар» через неделю», — написал Уткин в своём телеграм-канале.
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