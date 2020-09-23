Полузащитник «Нанта» Туре попал в сферу интересов «Спартака»

Полузащитник «Нанта» Абдулайе Туре может в ближайшее время перейти в стан московского «Спартака». Стороны перешли к стадии активных переговоров, факт которых подтвердил президент французского клуба Вальдемар Кита.



«Это правда, переговоры ведутся», – цитирует президента «Нанта» L’equipe.



26-летний игрок выступает на позиции опорного полузащитника. Он является воспитанником «Нанта», а в сезоне-2019/2020 выводил команду на поле с капитанской повязкой. За всю карьеру Туре провёл за «Нант» 134 матча, забил семь голов и отдал восемь результативных передач. Абдулайе выступал за молодёжные сборные Франции, но за основную национальную команду ещё не дебютировал. Интернет-портал Transfermarkt оценивает текущую трансферную стоимость полузащитника в € 8 млн.

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