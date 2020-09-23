Полузащитник «Нанта» Туре попал в сферу интересов «Спартака»

Полузащитник «Нанта» Абдулайе Туре может в ближайшее время перейти в стан московского «Спартака». Стороны перешли к стадии активных переговоров, факт которых подтвердил президент французского клуба Вальдемар Кита.
«Это правда, переговоры ведутся», – цитирует президента «Нанта» L’equipe.
26-летний игрок выступает на позиции опорного полузащитника. Он является воспитанником «Нанта», а в сезоне-2019/2020 выводил команду на поле с капитанской повязкой. За всю карьеру Туре провёл за «Нант» 134 матча, забил семь голов и отдал восемь результативных передач. Абдулайе выступал за молодёжные сборные Франции, но за основную национальную команду ещё не дебютировал. Интернет-портал Transfermarkt оценивает текущую трансферную стоимость полузащитника в € 8 млн.
- 23 сентября 2020
-
10:43
-
10:37
-
10:16
-
09:58
-
09:55
-
09:34
-
09:31
-
09:22
-
09:17
-
09:16
-
09:00
-
08:37
-
08:30
-
07:22
-
06:59
-
05:54
-
04:44
-
02:59
-
02:09
-
01:45
-
01:42
-
01:22
-
00:53
-
00:41
-
00:28
-
00:24
-
00:23
-
00:12
-
00:07
- 22 сентября 2020
-
23:52
-
23:50
-
23:35
-
23:30
-
23:23
-
23:15