«Вильярреал» приобрёл защитника «Барселоны» Куэнку

Центральный защитник «Барселоны» Хорхе Куэнка перешёл в «Вильярреал». 20-летний игрок подписал контракт с новым клубом на пять лет. Сумма трансфера составила € 2,5 млн. Команда сразу отправила испанца в аренду в «Альмерию», сообщает пресс-служба «субмарин».



Защитник попал в систему «Барселоны» в 2017 году. Игрок выступал за молодёжную команду, провёл 68 матчей, забил три гола и отдал результативную передачу. За основной состав сине-гранатовых Куэнка сыграл всего две встречи. Он дебютировал в Кубке Испании в матче с «Леонесой» (1:0).



Хорхе выступает за молодёжную сборную Испании. Защитник провёл четыре матча и получил жёлтую карточку. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в € 2,3 млн.

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