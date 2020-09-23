Экс-тренер Суареса: в «Барселоне» хотят свалить ответственность за всё плохое на Луиса

Бывший тренер «Насьоналя» Мартин Ласарте, работавший с ныне выступающим за «Барселону» нападающим Луисом Суаресом, высказался о положении своего экс-подопечного в каталонском клубе.



«Создаётся ощущение, что Суарес виноват во всё плохом, что происходило в «Барселоне». Думаю, они хотят, чтобы Луис заплатил за плохую работу клуба. Они хотят свалить всю ответственность на него. Но они забывают, что у команды произошла смена тренера, когда она шла на первом месте. В клубе просто не знали, чего хотели», — цитирует Ласарте Sport.es.



Суарес выступает в составе «Барселоны» с 2014 года. В прошлом сезоне 33-летний форвард провёл 36 матчей во всех турнирах на клубном уровне, забил 21 мяч и отдал 10 результативных передач. С 2007 года Луис вызывается в сборную Уругвая.

Источник: «Атлетико» и «Барселона» согласовали трансфер Луиса Суареса