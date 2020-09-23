Экс-тренер Суареса: в «Барселоне» хотят свалить ответственность за всё плохое на Луиса

Бывший тренер «Насьоналя» Мартин Ласарте, работавший с ныне выступающим за «Барселону» нападающим Луисом Суаресом, высказался о положении своего экс-подопечного в каталонском клубе.
«Создаётся ощущение, что Суарес виноват во всё плохом, что происходило в «Барселоне». Думаю, они хотят, чтобы Луис заплатил за плохую работу клуба. Они хотят свалить всю ответственность на него. Но они забывают, что у команды произошла смена тренера, когда она шла на первом месте. В клубе просто не знали, чего хотели», — цитирует Ласарте Sport.es.
Суарес выступает в составе «Барселоны» с 2014 года. В прошлом сезоне 33-летний форвард провёл 36 матчей во всех турнирах на клубном уровне, забил 21 мяч и отдал 10 результативных передач. С 2007 года Луис вызывается в сборную Уругвая.
- 23 сентября 2020
-
10:43
-
10:37
-
10:16
-
09:58
-
09:55
-
09:34
-
09:31
-
09:22
-
09:17
-
09:16
-
09:00
-
08:37
-
08:30
-
07:22
-
06:59
-
05:54
-
04:44
-
02:59
-
02:09
-
01:45
-
01:42
-
01:22
-
00:53
-
00:41
-
00:28
-
00:24
-
00:23
-
00:12
-
00:07
- 22 сентября 2020
-
23:52
-
23:50
-
23:35
-
23:30
-
23:23
-
23:15