«Барселона» выиграла у «Баварии» борьбу за защитника «Аякса» Деста

Защитник «Аякса» Серджино Дест продолжит карьеру в составе «Барселоны», утверждает Sport.es со ссылкой на Esport 3.
По информации источника, клубы согласовали трансфер 19-летнего футболиста за € 20 млн плюс € 5 млн в виде бонусов. Официально о переходе должно быть объявлено в ближайшие дни.
На Деста также претендовала «Бавария». Сообщалось, что мюнхенский клуб согласовал условия контракта с игроком, а «Аяксу» был готов заплатить за него около € 25 млн.
Дест является воспитанником академии «Аякса», а за основную команду амстердамцев дебютировал в 2019 году. В прошлом сезоне защитник провёл 36 матчей, забил 2 гола и отдал 6 результативных передач. Серджино вызывается в сборную США, за которую провёл 3 встречи и отдал 1 результативную передачу.
- 23 сентября 2020
-
10:43
-
10:37
-
10:16
-
09:58
-
09:55
-
09:34
-
09:31
-
09:22
-
09:17
-
09:16
-
09:00
-
08:37
-
08:30
-
07:22
-
06:59
-
05:54
-
04:44
-
02:59
-
02:09
-
01:45
-
01:42
-
01:22
-
00:53
-
00:41
-
00:28
-
00:24
-
00:23
-
00:12
-
00:07
- 22 сентября 2020
-
23:52
-
23:50
-
23:35
-
23:30
-
23:23
-
23:15