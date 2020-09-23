«Барселона» выиграла у «Баварии» борьбу за защитника «Аякса» Деста

Защитник «Аякса» Серджино Дест продолжит карьеру в составе «Барселоны», утверждает Sport.es со ссылкой на Esport 3.



По информации источника, клубы согласовали трансфер 19-летнего футболиста за € 20 млн плюс € 5 млн в виде бонусов. Официально о переходе должно быть объявлено в ближайшие дни.



На Деста также претендовала «Бавария». Сообщалось, что мюнхенский клуб согласовал условия контракта с игроком, а «Аяксу» был готов заплатить за него около € 25 млн.



Дест является воспитанником академии «Аякса», а за основную команду амстердамцев дебютировал в 2019 году. В прошлом сезоне защитник провёл 36 матчей, забил 2 гола и отдал 6 результативных передач. Серджино вызывается в сборную США, за которую провёл 3 встречи и отдал 1 результативную передачу.

«Бавария» готова заплатить за защитника «Аякса» Деста около € 25 млн