Полузащитник «Рубина» Зуев: когда я играл в «Спартаке», было круто

Полузащитник «Рубина» Александр Зуев поделился впечатлениями от выступления в московском «Спартаке» с 2013 по 2018 год.
«По большому счёту я воспитанник «Чертаново», оттуда я выпустился. В «Спартак» я пришёл в дубль. Но, несомненно, «Спартак» вложил в меня очень многое. Я прошёл дубль команды, «Спартак-2» и дорос до основной команды. «Спартак» – это важный этап моего развития. В этот период перехода из молодёжного футбола во взрослый много игроков теряется, а благодаря «Спартаку» у меня он прошёл плавно.
Загадывать я точно ничего не буду. Не знаю, вернусь или нет. Когда я там играл, было круто. Потом были другие этапы в жизни.
Несомненно, атмосфера этого клуба особенная, но когда я был в «Спартаке», был молод. Я этого особого не замечал ничего вне поля. Но, как мне кажется, когда есть большое давление на игроков, некоторым бывает тяжело с ним справиться. Мне в данный момент очень комфортно в атмосфере «Рубина», – цитирует Зуева Спорт Бизнес Online.
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