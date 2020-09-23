Робертсон и легенда «Ливерпуля» Далглиш потроллили друг друга
Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон обменялся шутками с легендарным футболистом и тренером красных Кенни Далглишем.
Недавно 26-летний игрок выпустил книгу. В ней он описал события сезона-2019/2020, ставшего для мерсисайдцев первым за 30 лет, в котором им удалось стать чемпионами Англии. Один из экземпляров достался Далглишу, который не упустил возможности потроллить соотечественника.
«Роббо, спасибо за книгу! Уверен, она станет отличным снотворным», — написал Далглиш в «Твиттере».
Ответ Робертсона не заставил долго ждать. Защитник опубликовал в своём «твиттере» фотографию столика, один из углов которого подпирает автобиография Далглиша.
«Сэр Кенни всегда хорошо поддерживал», — написал Эндрю.
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