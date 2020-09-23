Робертсон и легенда «Ливерпуля» Далглиш потроллили друг друга

Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон обменялся шутками с легендарным футболистом и тренером красных Кенни Далглишем.



Недавно 26-летний игрок выпустил книгу. В ней он описал события сезона-2019/2020, ставшего для мерсисайдцев первым за 30 лет, в котором им удалось стать чемпионами Англии. Один из экземпляров достался Далглишу, который не упустил возможности потроллить соотечественника.



«Роббо, спасибо за книгу! Уверен, она станет отличным снотворным», — написал Далглиш в «Твиттере».



Ответ Робертсона не заставил долго ждать. Защитник опубликовал в своём «твиттере» фотографию столика, один из углов которого подпирает автобиография Далглиша.



«Сэр Кенни всегда хорошо поддерживал», — написал Эндрю.

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