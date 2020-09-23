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Комиссия РФС поддержала решение не назначать пенальти на Айртоне в матче ЦСКА — «Спартак»

Комиссия РФС поддержала решение не назначать пенальти на Айртоне в матче ЦСКА — «Спартак»
Футбол / РПЛ 0

Российский футбольный союз на своём официальном сайте опубликовал итоги заседания экспертно-судейской комиссии при президенте союза.

На 32-й минуте матча 7-го тура чемпионата России ЦСКА – «Спартак» защитник гостей Айртон Лукас ворвался в штрафную площадь и, пробросив мяч мимо защитника, упал на газон после контакта с соперником. Главный арбитр встречи Сергей Карасёв посчитал, что бразилец симулировал, и наказал его жёлтой карточкой. Комиссия поддержала его решение.

«Решение ЭСК РФС мотивировано тем, что футболист «Спартака» Айртон после пробрасывания мяча себе на ход начинает падать до возможного контакта с защитником. Данное действие вызвано желанием нападающего получить незаслуженное преимущество в ситуации, когда он осознает, что за проброшенным в сторону мячом уже не успеет, а защитник, не сыгравший в мяч, почти наверняка не сможет избежать физического контакта с нападающим», — заявил Николай Левников.

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