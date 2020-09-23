РФС поддержал все решения судьи в матче «Динамо» — «Рубин», на которые жаловались хозяева

Российский футбольный союз на своём официальном сайте опубликовал итоги заседания экспертно-судейской комиссии при президенте союза.
В матче 7-го тура чемпионата России между «Динамо» и «Рубином» (0:1) главный арбитр Сергей Лапочкин назначил пенальти в ворота хозяев, а также удалил с поля двух игроков бело-голубых – нападающего Николая Комличенко и защитника Сергея Паршивлюка. «Динамо» после матча пожаловалось на работу рефери и попросило проверить его на полиграфе. Комиссия поддержала все решения судьи.
«Судья правильно назначил одиннадцатиметровый удар в ворота «Динамо» на 30-й минуте матча. Решение ЭСК РФС мотивировано тем, что защитник «Динамо», выполняя подкат, своим левым коленом сбивает нападающего «Рубина», пробросившего мяч себе на ход. Контакт происходит в районе колена опорной ноги игрока «Рубина» и является непосредственной причиной его падения.
Судья правильно удалил игрока «Динамо» Николая Комличенко на 51-й минуте матча. Решение ЭСК РФС мотивировано тем, что футболист «Динамо», вступая в борьбу за мяч, совершает прыжок вперёд и вверх, в направлении соперника. Данный прыжок производится на высокой скорости, при этом ввиду опасного движения руками и плечом игрок «Рубина» подвергается риску получения серьёзной травмы позвоночника, что свидетельствует о факте безрассудного поведения. Комиссия отмечает схожесть данного эпизода с удалением футболиста «Краснодара» на 54-й минуте матча с «Уралом».
Судья правильно удалил игрока «Динамо» Сергея Паршивлюка на 90+3-й минуте матча. Решение ЭСК РФС мотивировано тем, что футболист на высокой скорости совершает атаку соперника со стороны, не имея возможности сыграть в мяч. Время и место нарушения, характер подката также свидетельствуют о безрассудности поступка защитника. Комиссия считает, что вынесение предупреждения в данной ситуации обязательно», — заявил Николай Левников.
- 23 сентября 2020
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