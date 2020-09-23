Все тесты мадридского «Реала» на COVID-19 дали отрицательный результат

Последнее тестирование игроков, тренерского штаба и персонала мадридского «Реала» на предмет наличия в организме COVID-19 показало, что все представители клуба здоровы, сообщает пресс-служба «сливочных». Ранее в испанских СМИ появилась информация о том, что тест полузащитник Мартина Эдегора дал сомнительный результат.



В розыгрыше чемпионата Испании сезона-2020/2021 мадридский «Реал» сыграл один матч с клубом «Реал Сосьедад» (0:0). «Сливочные» набрали одно очко и расположились на 10-м месте в турнирной таблице. Команда продолжает подготовку к встрече третьего тура с «Бетисом», которая пройдёт на поле стадиона Бенито Вильямарин в Севилье. Начало матча – в 19:00 мск. Во втором туре «Бетис» переиграл «Вальядолид» со счётом 2:0.

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