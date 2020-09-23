Бывший гендиректор РПЛ: сильных всегда не любили. «Спартак», ЦСКА, теперь «Зенит»

Бывший гендиректор Российской Премьер-Лиги Юрий Заварзин прокомментировал возможное приглашение иностранных арбитров, а также рассказал об отношении болельщиков к сильным командам.



«Сильных всегда не любили и не будут любить. «Спартак», ЦСКА, теперь «Зенит». Кто на первом месте, того не любят. Все думают, что им подсуживают. Но арбитры всё равно не останутся без работы. На все матчи иностранцев не назначишь. Только на ключевые игры.



Квалификация наших судей достаточно высокая. Они судят матчи еврокубков, а в Европе на них мало кто жалуется. Иностранца можно пригласить ради эксперимента. Но один раз его поставишь, а потом другие скажут: «Почему им дали зарубежного судью, а нам нет?» Должна быть определённая программа. Например, приглашаем на пять или 10 матчей. А не так: сегодня проснулся – хочу назначить иностранца, завтра уже не хочу», — цитирует Заварзина «Спорт день за днём».

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