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Клопп, Флик и Нагельсман — претенденты на приз лучшему тренеру сезона по версии УЕФА

Клопп, Флик и Нагельсман — претенденты на приз лучшему тренеру сезона по версии УЕФА
Футбол / Англия 0

УЕФА официально объявил номинантов на награду лучшему тренеру сезона-2019/2020. В итоговую тройку претендентов вошли Юрген Клопп («Ливерпуль»), Ханс-Дитер Флик («Бавария») и Юлиан Нагельсман («РБ Лейпциг»). Примечательно, что все три специалиста являются немцами по национальности.

«Ливерпуль» под руководством Клоппа с солидным отрывом выиграл английскую Премьер-лигу. «Бавария» с Фликом сделала требл: чемпионат Германии, национальный Кубок и Лига чемпионов. «РБ Лейпциг» с Нагельсманом у руля впервые в истории добрался до полуфинала Лиги чемпионов.

Остальные места в топ-10 распределились следующим образом:

4. Томас Тухель («ПСЖ») – 76 голосов
5. Джан Пьеро Гасперини («Аталанта») – 68 голосов
6. Хулен Лопетеги («Севилья») – 57 голосов
7. Руди Гарсия («Лион») – 32 голоса
8. Зинедин Зидан («Реал») – 25 голосов
9. Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити») – 11 голосов
10. Антонио Конте («Интер») – 9 голосов.

Месси и Роналду не попали в тройку номинантов на приз игроку сезона от УЕФА
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