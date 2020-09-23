Игроки мадридского «Реала» отказались от бонусов за победу в чемпионате и Суперкубке

В период пандемии все клубы испытывают финансовые трудности. По информации COPE, футболисты мадридского «Реала» отказались от бонусных выплат, которые полагались им за победу в турнирах сезона-2019/2020. Каждый игрок должен был получить € 700 тыс. за чемпионат Испании и € 300 тыс. за национальный Суперкубок.



В розыгрыше чемпионата Испании сезона-2020/2021 мадридский «Реал» сыграл одну всеречу второго тура с клубом «Реал Сосьедад» (0:0). «Сливочные» набрали одно очко и расположились на 10-м месте в турнирной таблице. Команда продолжает подготовку к матчу 3-го тура с «Бетисом», который пройдёт на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье. Начало матча – в 19:00 мск. Во 2-м туре «Бетис» переиграл «Вальядолид» со счётом 2:0.

Все тесты мадридского «Реала» на COVID-19 дали отрицательный результат