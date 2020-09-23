Александр Бородюк покинул «Хорн»

Главный тренер Александр Бородюк и «Хорн» расторгли контракт по взаимному согласию сторон. Пресс-служба клуба сообщает, что специалист получил выгодное предложение от сборной и принял решение покинуть команду. В предстоящих матчах исполняющим обязанности главного тренера станет помощник Геннадий Петров.



11 августа было официально сообщено о том, что Александр Бородюк возглавил австрийский «Хорн».



Бородюк был тренером сборной России с 2002 по 2012 год. В 2013-м специалист занял пост спортивного директора «Торпедо», а в 2014-м, став главным тренером команды, вывел «Торпедо» в Российскую Премьер-Лигу. Последним местом работы специалиста была сборная Казахстана, которую он возглавлял с 2016 по 2018 год.

Александр Бородюк возглавил австрийский «Хорн»