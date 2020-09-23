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Станислав Черчесов отреагировал на перенос товарищеского матча со Швецией в Москву

Станислав Черчесов отреагировал на перенос товарищеского матча со Швецией в Москву
Футбол / Сборная России 0

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отреагировал на решение о переносе товарищеского матча Швеция – Россия в Москву.

«Мы внимательно наблюдали за ситуацией в Швеции, где 8 октября был запланирован контрольный матч со сборной этой страны. И в РФС уже держали в уме вариант проведения этой встречи в Москве в случае ухудшения эпидемиологической ситуации в Скандинавии.

На оперативное предложение сыграть в России шведская сторона ответила согласием. Это значительно лучше, чем, например, переносить встречу на нейтральное поле, ведь мы избежим перелётов и в течение всего сбора будем находиться в Новогорске. График игр будет достаточно плотный, исходя из этого будем строить подготовку», – рассказал Станислав Черчесов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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