Молодёжка «Уфы» разгромила ЦСКА, Оливье Тилл сделал дубль
В 3-м туре молодёжного первенства России «Уфа» на выезде разгромила ЦСКА со счётом 4:1. В составе клуба из Уфы дублями отметились полузащитники Оливье Тилл и Константин Ковальчук. Единственный мяч «армейцев» записал на свой счёт нападающий Илья Востриков.
Оливье Тилл неожиданно вышел на поле за молодёжную команду «Уфы». Полузащитник выступает за основной состав клуба. В сезоне-2020/2021 23-летний игрок сыграл за «Уфу» шесть матчей в Российской Премьер-Лиге, но всего раз вышел в основном составе и не отметился результативными действиями.
После уверенной победы «Уфа» с четырьмя очками поднялась на шестое место в турнирной таблице группы «B». ЦСКА потерпел первое поражение и продолжает делить лидирующую позицию с московским «Локомотивом».
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