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«Спартак» в меньшинстве победил «Тамбов» в матче молодёжек, «Ахмат» вышел на первое место

«Спартак» в меньшинстве победил «Тамбов» в матче молодёжек, «Ахмат» вышел на первое место
Футбол / РПЛ 0

В 3-м туре молодёжного первенства России «Спартак» принимал «Тамбов». Матч прошёл на поле академии имени Фёдора Черенкова в Москве и завершился со счётом 3:1.

В составе красно-белых дубль оформил нападающий Илья Голятов, ещё один гол на счету полузащитника Фаниля Сунгатулина. Гости ответили точным ударом хавбека Дениса Скрыпникова. При этом с 32-й минуты хозяева играли в меньшинстве – вторую жёлтую карточку получил форвард Виталий Шитов.

Турнирная таблица молодёжного первенства России

Россия - Молодёжное первенство. 3-й тур
23 сентября 2020, среда. 14:00 МСК
Спартак-мол.
Москва
Окончен
3 : 1
Тамбов-мол.
Тамбов
1:0 Голятов – 19'   1:1 Скрыпников – 21'   2:1 Голятов – 65'   3:1 Сунгатулин – 67'
Удаления: Шитов – 32' / нет

В параллельном матче «Локомотив» принимал «Рубин». Встреча прошла на стадионе «Сапсан-Арена» в Москве, итоговый счёт – 0:1.

Единственный гол был забит на 39-й минуте. Его автором стал нападающий гостей Данила Стрельчук.

Россия - Молодёжное первенство. 3-й тур
23 сентября 2020, среда. 14:00 МСК
Локомотив-мол.
Москва
Окончен
0 : 1
Рубин-мол.
Казань
0:1 Стрельчук – 39'

«Динамо» в своём матче встречалось с «Ахматом». Встреча прошла в Химках и завершилась ничьей – 2:2.

Гости дважды выходили вперёд усилиями защитников Никиты Кармаева и Турпал-Али Ибишева, однако хозяева благодаря точным ударам защитника Александра Кутицкого и хавбека Матвея Ивахнова сравнивали счёт.

«Ахмат», набрав 7 очков в трёх турах, возглавил турнирную таблицу молодёжного первенства.

Россия - Молодёжное первенство. 3-й тур
23 сентября 2020, среда. 13:00 МСК
Динамо-мол.
Москва
Окончен
2 : 2
Ахмат-мол.
Грозный
0:1 Кармаев – 22'   1:1 Кутицкий – 42'   1:2 Ибишев – 51'   2:2 Ивахнов – 64'

Наконец, «Зенит» в своём матче добился победы над УОР № 5. Встреча прошла в Санкт-Петербурге, счёт – 2:0.

В составе сине-бело-голубых по голу забили нападающие Никита Терещук и Антон Бугорский.

Россия - Молодёжное первенство. 3-й тур
23 сентября 2020, среда. 13:00 МСК
Зенит-мол.
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 0
УОР №5
Егорьевск
1:0 Терещук – 36'   2:0 Бугорский – 75'
Удаления: нет / Морев – 81'
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