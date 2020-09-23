«Спартак» в меньшинстве победил «Тамбов» в матче молодёжек, «Ахмат» вышел на первое место

В 3-м туре молодёжного первенства России «Спартак» принимал «Тамбов». Матч прошёл на поле академии имени Фёдора Черенкова в Москве и завершился со счётом 3:1.
В составе красно-белых дубль оформил нападающий Илья Голятов, ещё один гол на счету полузащитника Фаниля Сунгатулина. Гости ответили точным ударом хавбека Дениса Скрыпникова. При этом с 32-й минуты хозяева играли в меньшинстве – вторую жёлтую карточку получил форвард Виталий Шитов.
Турнирная таблица молодёжного первенства России
В параллельном матче «Локомотив» принимал «Рубин». Встреча прошла на стадионе «Сапсан-Арена» в Москве, итоговый счёт – 0:1.
Единственный гол был забит на 39-й минуте. Его автором стал нападающий гостей Данила Стрельчук.
«Динамо» в своём матче встречалось с «Ахматом». Встреча прошла в Химках и завершилась ничьей – 2:2.
Гости дважды выходили вперёд усилиями защитников Никиты Кармаева и Турпал-Али Ибишева, однако хозяева благодаря точным ударам защитника Александра Кутицкого и хавбека Матвея Ивахнова сравнивали счёт.
«Ахмат», набрав 7 очков в трёх турах, возглавил турнирную таблицу молодёжного первенства.
Наконец, «Зенит» в своём матче добился победы над УОР № 5. Встреча прошла в Санкт-Петербурге, счёт – 2:0.
В составе сине-бело-голубых по голу забили нападающие Никита Терещук и Антон Бугорский.
- 23 сентября 2020
-
16:55
-
16:45
-
16:37
-
16:23
-
16:14
-
15:43
-
15:41
-
15:29
-
15:21
-
15:11
-
15:01
-
14:41
-
14:40
-
14:07
-
13:56
-
13:41
-
13:34
-
13:30
-
13:15
-
13:03
-
13:01
-
12:42
-
12:24
-
12:18
-
12:16
-
11:51
-
11:42
-
11:42
-
11:20
-
11:01
-
10:43
-
10:37
-
10:16
-
09:58
-
09:55