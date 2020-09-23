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Орье отказался от перехода в «Спартак»

Орье отказался от перехода в «Спартак»
Футбол / РПЛ 0

Защитник «Тоттенхэма» Серж Орье на захотел переходить в московский «Спартак». Главный тренер английского клуба Жозе Моуринью был готов отпустить игрока, поскольку получил в распоряжение новых исполнителей. Кроме того, президент «шпор» Даниэль Леви уже практически согласовал сделку, которая предполагала выплату солидной денежной суммы. Но игрок не выразил желания перебираться в Россию, сообщает Football Insider.

Орье перешёл в «Тоттенхэм» в августе 2017 года из «Пари Сен-Жермен». Сумма трансфера составила € 25 млн. В прошлом сезоне 27-летний ивуариец принял участие в 33 матчах чемпионата Англии (31 — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча, отдал пять результативных передач, а также забил один гол в свои ворота, получил три жёлтые и одну красную карточки. Контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года.

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