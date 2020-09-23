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«Наполи» ведёт переговоры по трансферу Весино, которым интересовался «Зенит»

«Наполи» ведёт переговоры по трансферу Весино, которым интересовался «Зенит»
Футбол / РПЛ 0

«Наполи» проявляет интерес к полузащитнику «Интера» Матиасу Весино, утверждает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По данным источника, неаполитанский клуб ведёт переговоры с «Интером» и агентом футболиста. Уругваец готов сменить клуб до закрытия трансферного окна. «Наполи» может арендовать хавбека на год с правом выкупа, которое при определённых условиях станет обязательством. Сообщалось, что Весино входит в сферу интересов «Зенита».

Весино перешёл в «Интер» летом 2017 года из «Фиорентины». Сумма трансфера составила € 24 млн. В прошлом сезоне 29-летний хавбек принял участие в 20 матчах чемпионата Италии (14 — в основном составе), в которых стал автором двух забитых мячей и отдал две результативные передачи. Контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года.

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