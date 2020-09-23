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«Оренбург» упустил победу в матче с «Краснодаром-2»

«Оренбург» упустил победу в матче с «Краснодаром-2»
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

В матче 11-го тура Футбольной национальной лиги «Краснодар-2» и «Оренбург» сыграли вничью со счётом 1:1. Встреча состоялась в Краснодаре на стадионе «Академия ФК „Краснодар“. Обслуживала матч бригада арбитров во главе с Максимом Матюниным (Москва), ассистировали судьи на линиях Юрий Ярушкин (Вологда) и Алексей Линкин (Воронеж).

Счёт был открыт во втором тайме — на 74-й минуте автором забитого мяча стал Жига Шкофлек. В концовке встречи краснодарский клуб ушёл от поражения — на 87-й минуте гол забил Илья Воротников.

«Оренбург», набрав 27 очков, занимает первое место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Краснодар-2» (15) — на 14-м месте.

В 12-м туре «Оренбург» дома сыграет с «Балтикой», «Краснодар-2» в гостях встретится с «Енисеем». Матчи состоятся 27 сентября.

ФНЛ - Первый дивизион. 11-й тур
23 сентября 2020, среда. 15:30 МСК
Краснодар-2
Краснодар
Окончен
1 : 1
Оренбург
Оренбург
0:1 Шкофлек – 74'   1:1 Воротников – 87'
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