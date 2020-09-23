Денис Черышев приступил к тренировкам в общей группе
Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев приступил к тренировкам в общей группе, сообщается на официальном сайте испанского клуба.
Кроме того вместе с командой занимались вратарь Яспер Силлессен и нападающий Кевин Гамейро. Защитник Эльяким Мангала тренировался по индивидуальной программе.
Черышев перешёл в «Валенсию» летом 2018 года из «Вильярреала» на правах аренды. Через год «летучие мыши» выкупили права на футболиста. Сумма трансфера составила € 6 млн. В прошлом сезоне 29-летний хавбек принял участие 24 матчах чемпионата Испании (девять — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча, отдал две результативные передачи, а также получил пять жёлтых карточек. Контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года.
Дмитрий Черышев: с «Краснодаром» был разговор, но Денис решил остаться в «Валенсии»
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