«Атлетико» и «Байер» согласовали трансфер защитника Ариаса
Защитник мадридского «Атлетико» Сантьяго Ариас продолжит карьеру в леверкузенском «Байере», сообщает итальянский журналист Николо Скира в "Твиттере".
По информации источника, сумма трансфера составит € 13 млн. Ариас подпишет с немецким клубом пятилетний контракт. Накануне сообщалось, что футболист согласовал с «Байером» условия личного соглашения. За Сантьяго также охотились «Эвертон», «Рома» и «Пари Сен-Жермен».
Ариас перешёл в мадридский «Атлетико» в июле 2018 года из эйндховенского ПСВ. Сумма трансфера составила € 11 млн. Контракт защитника с испанским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года. В минувшем сезоне Ариас провёл за «Атлетико» 18 матчей во всех турнирах и отдал 1 результативную передачу.
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