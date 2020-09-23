«Атлетико» и «Байер» согласовали трансфер защитника Ариаса

Защитник мадридского «Атлетико» Сантьяго Ариас продолжит карьеру в леверкузенском «Байере», сообщает итальянский журналист Николо Скира в "Твиттере".

По информации источника, сумма трансфера составит € 13 млн. Ариас подпишет с немецким клубом пятилетний контракт. Накануне сообщалось, что футболист согласовал с «Байером» условия личного соглашения. За Сантьяго также охотились «Эвертон», «Рома» и «Пари Сен-Жермен».

Ариас перешёл в мадридский «Атлетико» в июле 2018 года из эйндховенского ПСВ. Сумма трансфера составила € 11 млн. Контракт защитника с испанским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года. В минувшем сезоне Ариас провёл за «Атлетико» 18 матчей во всех турнирах и отдал 1 результативную передачу.