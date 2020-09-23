Тульский «Арсенал» в серии пенальти победил «Салют» в Кубке России

В матче 1-го тура Кубка России белгородский «Салют» и тульский «Арсенал» сыграли вничью со счётом 1:1, а в серии пенальти сильнее оказались «канониры». Встреча состоялась в Белгороде на стадионе «Салют». Обслуживала матч бригада арбитров во главе с Иваном Абросимовым (Санкт-Петербург), ассистировали судьи на линиях Эдуард Шарипов (Уфа) и Кирилл Шорин (Орёл).
Счёт был открыт во втором тайме — на 62-й минуте автором забитого мяча стал Владислав Пантелеев. Через несколько минут белгородский клуб сравнял счёт благодаря голу Кирилла Бурыкина. В серии пенальти «Арсенал» победил со счётом 4:3.
«Арсенал», набрав два очка, занимает первое место в группе 3. «Салют» (1) — на втором месте. Также в группе выступает ивановский «Текстильщик».
Следующий матч «Арсенал» проведёт на выезде с «Текстильщиком» 21 октября. «Салют» 30 сентября сыграет с «Текстильщиком» дома.
- 23 сентября 2020
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