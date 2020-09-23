Ракитич — о «Баварии»: хочу играть против лучшей команды и заставлять их страдать

Полузащитник «Севильи» Иван Ракитич поделился эмоциями в преддверии матча за Суперкубок УЕФА с «Баварией».

«Бавария» — фаворит, и мы все это признаём. Они показали своё превосходство, мы поздравляем их с победой в Лиге чемпионов, но завтра будет ещё одна игра.

Это одна из немногих команд, которая смогла сделать гигантский шаг за последние годы. Они располагают интересным сочетанием опытных и молодых игроков, которые стремительно прибавляют. Мы очень уважаем их, но не боимся. Я хочу играть против лучшей команды и заставлять их страдать», — цитирует Ракитича Marca.

Матч за Суперкубок УЕФА «Бавария» — «Севилья» состоится завтра, 24 сентября, на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште (Венгрия). Начало встречи — в 22:00 мск. Напомним, «Бавария» стала победителем Лиги чемпионов сезона-2019/2020, а «Севилья» выиграла Лигу Европы.