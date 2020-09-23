«Гент» — «Динамо» К: прямая трансляция матча раунда плей-офф ЛЧ начнётся в 22:00
Сегодня, 23 сентября, состоится матч «Гент» — «Динамо» Киев. Первая встреча раунда плей-офф Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Гент Стэдиум», стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Гент» — «Динамо» Киев.
Обслужит встречу бригада арбитров из Румынии во главе с Овидиу Хацеганом. Его ассистентами выступят Октавиан Шовре и Себастьян Георге. Резервный рефери — Себастьян Колцеску.
Вторая встреча «Гента» и киевского «Динамо» пройдёт 29 сентября на стадионе «Олимпийский» в Киеве (Украина). Напомним, в 3-м квалификационном раунде киевляне обыграли нидерландский АЗ со счётом 2:0, а «Гент» дома смог выиграть у австрийского «Рапида» со счётом 2:1.
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