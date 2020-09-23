Журналист — о Туре, которым интересуется «Спартак»: у него сильный характер и хороший удар

Журналист французского издания Ouest-France Nantes Жан Марсель Бодар охарактеризовал игру полузащитника «Нанта» Абдулайе Туре, которым интересуется «Спартак».
«Туре – опорный полузащитник, который любит демонстрировать себя. Ему комфортно с мячом, даже если он чуть-чуть медленный. Зато хорошо располагается на поле и знает, как заполнить пробелы в защите. Кроме того у него сильный характер и приличный удар. Он всегда забивает пять-шесть голов за сезон. В «Нанте» был основным ещё со времён Раньери (c 2017 года. – Прим. «Чемпионата»), который дал ему шанс», – сказал Бодар в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.
26-летний игрок выступает на позиции опорного полузащитника. Он является воспитанником «Нанта», а в сезоне-2019/2020 выводил команду на поле с капитанской повязкой. За всю карьеру Туре провёл за «Нант» 134 матча, забил семь голов и отдал восемь результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость полузащитника в € 8 млн.
- 23 сентября 2020
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