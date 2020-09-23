«Крылья Советов» забили семь голов брянскому «Динамо» в матче ФНЛ

В матче 11-го тура Футбольной национальной лиги самарские «Крылья Советов» разгромили «Динамо-Брянск» со счётом 7:0. Встреча состоялась в Самаре на стадионе «Самара Арена». Обслуживал матч арбитр Антон Анопа (Благовещенск), ассистировали судьи на линиях Михаил Иванов (Кострома) и Максим Каюмов (Москва).

Счёт был открыт на 1-й минуте — автором забитого мяча стал Роман Ежов. На 15-й минуте преимущество хозяев увеличил Владислав Сарвели. В середине тайма счёт до крупного довёл Иван Сергеев. На 35-й минуте Сергеев забил четвёртый гол. В начале второго тайма гол вновь забил Сергеев, оформив хет-трик. На 76-й минуте шестой гол забил Максим Витюгов. В конце матча окончательный счёт установил Егор Голенков.

В другом матче 11-го тура ФНЛ «Нефтехимик» разгромил «Текстильщик» со счётом 4:0.