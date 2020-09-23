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«Крылья Советов» забили семь голов брянскому «Динамо» в матче ФНЛ

«Крылья Советов» забили семь голов брянскому «Динамо» в матче ФНЛ
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

В матче 11-го тура Футбольной национальной лиги самарские «Крылья Советов» разгромили «Динамо-Брянск» со счётом 7:0. Встреча состоялась в Самаре на стадионе «Самара Арена». Обслуживал матч арбитр Антон Анопа (Благовещенск), ассистировали судьи на линиях Михаил Иванов (Кострома) и Максим Каюмов (Москва).

Счёт был открыт на 1-й минуте — автором забитого мяча стал Роман Ежов. На 15-й минуте преимущество хозяев увеличил Владислав Сарвели. В середине тайма счёт до крупного довёл Иван Сергеев. На 35-й минуте Сергеев забил четвёртый гол. В начале второго тайма гол вновь забил Сергеев, оформив хет-трик. На 76-й минуте шестой гол забил Максим Витюгов. В конце матча окончательный счёт установил Егор Голенков.

В другом матче 11-го тура ФНЛ «Нефтехимик» разгромил «Текстильщик» со счётом 4:0.

ФНЛ - Первый дивизион. 11-й тур
23 сентября 2020, среда. 18:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
7 : 0
Динамо-Брянск
Брянск
1:0 Ежов – 1'   2:0 Сарвели – 15'   3:0 Сергеев – 28'   4:0 Сергеев – 35'   5:0 Сергеев – 48'   6:0 Витюгов – 76'   7:0 Голенков – 82'
ФНЛ - Первый дивизион. 11-й тур
23 сентября 2020, среда. 18:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
4 : 0
Текстильщик
Иваново
1:0 Агапов – 31'   2:0 Клёнкин – 54'   3:0 Уридия – 61'   4:0 Кубышкин – 72'
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