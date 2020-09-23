«Атлетико» согласовал контракт с хавбеком «Арсенала» Торрейрой
Мадридский «Атлетико» договорился с уругвайским полузащитником лондонского «Арсенала» Лукасом Торрейрой, утверждает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
По данным источника, футболист очень хочет присоединиться к «матрасникам», но испанский клуб пока не согласовал условия трансфера с «Арсеналом». Чтобы приобрести уругвайца, «Атлетико» придётся продать мексиканского хавбека Эктора Эрреру.
Торрейра перешёл в «Арсенал» летом летом 2018 года из «Сампдории». Сумма трансфера составила € 28,65 млн. В прошлом сезоне 24-летний хавбек принял участие в 29 матчах чемпионата Англии (17 — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча и одной результативной передачи. Контракт игрока с клубом действует до лета 2023 года.
«Фиорентина» опережает «Рому» в борьбе за хавбека «Арсенала» Торрейру
- 23 сентября 2020
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