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«Атлетико» согласовал контракт с хавбеком «Арсенала» Торрейрой

«Атлетико» согласовал контракт с хавбеком «Арсенала» Торрейрой
Футбол / Англия 0

Мадридский «Атлетико» договорился с уругвайским полузащитником лондонского «Арсенала» Лукасом Торрейрой, утверждает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По данным источника, футболист очень хочет присоединиться к «матрасникам», но испанский клуб пока не согласовал условия трансфера с «Арсеналом». Чтобы приобрести уругвайца, «Атлетико» придётся продать мексиканского хавбека Эктора Эрреру.

Торрейра перешёл в «Арсенал» летом летом 2018 года из «Сампдории». Сумма трансфера составила € 28,65 млн. В прошлом сезоне 24-летний хавбек принял участие в 29 матчах чемпионата Англии (17 — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча и одной результативной передачи. Контракт игрока с клубом действует до лета 2023 года.

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