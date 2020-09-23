Моуринью: не разговаривал с Зиданом, но думаю, что он доволен уходом Бэйла из «Реала»

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью выразил уверенность, что переход нападающего Гарета Бэйла из «Реала» стал хорошей сделкой для всех трёх сторон.

«Я не разговаривал с Зиданом, но думаю, что он доволен уходом Бэйла. Я действительно счастлив, что он здесь, и Гарет рад быть с нами. Надеюсь, в конце сезона он сможет остаться в клубе.

Нам потребуется немного времени перед тем, как выпустить его на поле. Думаю, после лечения от небольшого повреждения Бэйл покажет всем свой настоящий уровень», — цитирует Моуринью Marca.

Бэйл перешёл в «Реал» из «Тоттенхэма» летом 2013 года. Сумма трансфера составила € 101 млн. В прошлом сезоне 31-летний валлийский форвард принял участие в 16 матчах чемпионата Испании (12 — в основном составе), в которых забил 2 мяча и отдал 2 результативные передачи. Контракт футболиста с мадридским клубом действует до лета 2022 года.