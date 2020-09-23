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Моуринью: не разговаривал с Зиданом, но думаю, что он доволен уходом Бэйла из «Реала»

Моуринью: не разговаривал с Зиданом, но думаю, что он доволен уходом Бэйла из «Реала»
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью выразил уверенность, что переход нападающего Гарета Бэйла из «Реала» стал хорошей сделкой для всех трёх сторон.

«Я не разговаривал с Зиданом, но думаю, что он доволен уходом Бэйла. Я действительно счастлив, что он здесь, и Гарет рад быть с нами. Надеюсь, в конце сезона он сможет остаться в клубе.

Нам потребуется немного времени перед тем, как выпустить его на поле. Думаю, после лечения от небольшого повреждения Бэйл покажет всем свой настоящий уровень», — цитирует Моуринью Marca.

Бэйл перешёл в «Реал» из «Тоттенхэма» летом 2013 года. Сумма трансфера составила € 101 млн. В прошлом сезоне 31-летний валлийский форвард принял участие в 16 матчах чемпионата Испании (12 — в основном составе), в которых забил 2 мяча и отдал 2 результативные передачи. Контракт футболиста с мадридским клубом действует до лета 2022 года.

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