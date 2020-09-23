Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Ракитич: после эмоций на ЧМ в России настал идеальный момент закончить карьеру в сборной

ЧМ-2018 - финальный раунд
ЧМ-2018 - финальный раунд
Все турниры
  • Даты проведения:
    14.06.2018—15.07.2018
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    32
Статистика турнира
Турнир Команды Календарь Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи
Ракитич: после эмоций на ЧМ в России настал идеальный момент закончить карьеру в сборной
Футбол / ЧМ по футболу 2018 0

Полузащитник «Севильи» Иван Ракитич рассказал о решении завершить карьеру в сборной Хорватии по футболу.

«Это, пожалуй, самое трудное решение в моей карьере. Ни один игрок не хочет заканчивать, но после 13 лет, 106 игр и всего, что я испытал в России, я думаю, что идеальный момент настал. Я ценю каждый момент, но пришло время сосредоточиться на моей команде на все сто процентов. Буду поддерживать национальную команду из дома. Они знают, что я буду болельщиком номер один», — цитирует Ракитича Marca.

32-летний хавбек вызывался в сборную с 2007 года. В её составе он провёл 106 матчей и забил 15 голов. Вместе с командой Иван стал финалистом чемпионата мира в 2018 году.

На клубном уровне Ракитич начинал карьеру в «Базеле», после чего выступал за «Шальке-04», «Севилью» и «Барселону». После шести лет в каталонском клубе игрок в это трансферное окно вернулся в стан андалусийцев.

Иван Ракитич завершил карьеру в сборной Хорватии
Комментарии (0)
Новости. ЧМ по футболу 2018
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020