Ракитич: после эмоций на ЧМ в России настал идеальный момент закончить карьеру в сборной

Полузащитник «Севильи» Иван Ракитич рассказал о решении завершить карьеру в сборной Хорватии по футболу.
«Это, пожалуй, самое трудное решение в моей карьере. Ни один игрок не хочет заканчивать, но после 13 лет, 106 игр и всего, что я испытал в России, я думаю, что идеальный момент настал. Я ценю каждый момент, но пришло время сосредоточиться на моей команде на все сто процентов. Буду поддерживать национальную команду из дома. Они знают, что я буду болельщиком номер один», — цитирует Ракитича Marca.
32-летний хавбек вызывался в сборную с 2007 года. В её составе он провёл 106 матчей и забил 15 голов. Вместе с командой Иван стал финалистом чемпионата мира в 2018 году.
На клубном уровне Ракитич начинал карьеру в «Базеле», после чего выступал за «Шальке-04», «Севилью» и «Барселону». После шести лет в каталонском клубе игрок в это трансферное окно вернулся в стан андалусийцев.
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