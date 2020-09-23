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«Шахтёр» не смог обыграть дебютанта украинской Премьер-лиги

«Шахтёр» не смог обыграть дебютанта украинской Премьер-лиги
Футбол / Прочие турниры 0

В перенесённом матче 2-го тура чемпионата Украины винниковский «Рух» и донецкий «Шахтёр» сыграли вничью со счётом 1:1. Встреча состоялась во Львове на стадионе «Арена Львов». Обслуживала матч бригада арбитров во главе с Максимом Козыряцким, ассистировали судьи на линиях Сергей Приступа и Дмитрий Запороженко.

Счёт был открыт в начале второго тайма — на 47-й минуте гол в свои ворота забил полузащитник «Шахтёра» Тарас Степаненко. Через несколько минут донецкий клуб остался в меньшинстве из-за удаления Валерия Бондаря. На 67-й минуте счёт сравнял Марлос, которому ассистировал Тайсон.

«Шахтёр», набрав пять очков, занимает шестое место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги. Дебютант УПЛ «Рух» (1) — на 13-м месте.

Украина - Премьер-лига. Премьер-лига. 2-й тур
23 сентября 2020, среда. 19:00 МСК
Рух В
Винники
Окончен
1 : 1
Шахтёр Д
Донецк
1:0 Степаненко – 47' (автогол)   1:1 Марлос – 67'
Удаления: нет / Бондарь – 50'
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