«Шахтёр» не смог обыграть дебютанта украинской Премьер-лиги

В перенесённом матче 2-го тура чемпионата Украины винниковский «Рух» и донецкий «Шахтёр» сыграли вничью со счётом 1:1. Встреча состоялась во Львове на стадионе «Арена Львов». Обслуживала матч бригада арбитров во главе с Максимом Козыряцким, ассистировали судьи на линиях Сергей Приступа и Дмитрий Запороженко.

Счёт был открыт в начале второго тайма — на 47-й минуте гол в свои ворота забил полузащитник «Шахтёра» Тарас Степаненко. Через несколько минут донецкий клуб остался в меньшинстве из-за удаления Валерия Бондаря. На 67-й минуте счёт сравнял Марлос, которому ассистировал Тайсон.

«Шахтёр», набрав пять очков, занимает шестое место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги. Дебютант УПЛ «Рух» (1) — на 13-м месте.