Гендиректор «Динамо» — о вылете из ЛЕ: без сбоев невозможно. Мы поддерживаем Новикова

Генеральный директор московского «Динамо» Юрий Белкин прокомментировал вылет команды из Лиги Европы после поражения в матче с тбилисским «Локомотивом» (1:2).
«Да, прошлая неделя получилась, мягко говоря, не из приятных. Конечно, поражение в Грузии больно по нам ударило. Очень. Во всех смыслах. Даже с «Ахматом» в первом тайме ещё было ощущение, что груз матча в Тбилиси давит на команду. Психологически был трудный момент — и для футболистов, и для тренерского штаба, и для руководства клуба. А про болельщиков вообще не говорю. Спасибо им, что в понедельник пришли на стадион и во втором тайме мощно поддержали ребят. Правильно сказал Кирилл Новиков: оправданий искать не нужно — их просто нет. Нужно выходить и игрой, самоотдачей, желанием возвращать аплодисменты трибун. Другого способа нет.
Какой у Новикова кредит доверия? Дело не в кредите, а в динамике результатов и дальнейшем развитии игры команды. И то и другое на момент заключения нового контракта с Кириллом Новиковым было позитивным. Мы понимали, чего хочет главный тренер, его философия и подход отвечали целям и задачам клуба. Так вот, ситуация в целом не поменялась. И каким бы болезненным ни было поражение в Лиге Европы, один-два даже самых неудачных матча не могут ставить крест на всём, чего команда достигла под руководством Новикова. Можно ведь и очки посчитать, набранные с ним, и вспомнить победы над «Зенитом», ЦСКА, «Краснодаром», «Локомотивом», «Ростовом». Нужно понимать и то, что на протяжении своей работы тренерский штаб результативно действует в авральных условиях: то выкарабкивание со дна таблицы, то вынужденная пауза и неопределённость весной, то эпидемия в команде… При этом состав находится в процессе планового обновления, а тренерский штаб не имеет возможности для столь необходимой предсезонной подготовки. Проблемы в игре есть, они особенно видны в матчах с соперниками, действующими против «Динамо» от обороны. Но у нас ведь команда только строится, формируется состав, много молодых игроков. Без сбоев невозможно. Мы это понимаем и тренера поддерживаем в его работе», — сказал Белкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.
- 23 сентября 2020
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